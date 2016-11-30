Кабмін планує запустити пілотний проект з рекультивації земель, пошкоджених від видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови щодо питання реалізації пілотного проекту щодо рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушеного внаслідок незаконного видобування бурштину. Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні, передає кореспондент УНН.
За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, узгоджені три пропозиції: запобігання екологічної катастрофи, скорочення незаконного видобутку і підвищення рівня зайнятості і отримання додаткових надходжень від рентної плати.