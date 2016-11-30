Кабмін планує запустити пілотний проект з рекультивації земель, пошкоджених від видобутку бурштину

За словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, узгоджені три пропозиції: запобігання екологічної катастрофи, скорочення незаконного видобутку і підвищення рівня зайнятості і отримання додаткових надходжень від рентної плати.