Кабмин планирует запустить пилотный проект по рекультивации земель, поврежденных от добычи янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления по вопросу реализации пилотного проекта по рекультивации земель лесного фонда, нарушенного вследствие незаконной добычи янтаря. Такое решение приняли члены правительства на заседании, передает корреспондент УНН.
По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, согласованы три предложения: предотвращение экологической катастрофы, сокращение незаконной добычи и повышение уровня занятости и получения дополнительных поступлений от рентной платы.