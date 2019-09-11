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Кабмін планує взятися за питання продовження третьої лінії метро в Харкові

Кабмін планує взятися за питання продовження третьої лінії метро в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд на засіданні, яке відбудеться у середу, 11 вересня, збирається розглянути питання про продовження третьої лінії метрополітену у Харкові. Про це передає УНН із посиланням на проект порядку денного сьогоднішнього засідання.

Уряд розгляне проект постанови про деякі питання використання коштів у межах реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харкові".

Крім того, до порядку денного включені питання щодо проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Також планується розгляд питання про схвалення основних напрямів діяльності АТ "Державний експортно-імпортний банк Україниˮ на 2019-2023 роки.

У порядку денному і розгляд питань про план організації виконання указів Президента про День пам’яті захисників України, а також про питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну.

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