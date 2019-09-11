Кабмин планирует взяться за вопрос продления третьей линии метро в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство на заседании, которое состоится в среду, 11 сентября, собирается рассмотреть вопрос о продлении третьей линии метрополитена в Харькове. Об этом УНН передает со ссылкой на проект повестки дня сегодняшнего заседания.
Правительство рассмотрит проект постановления о некоторых вопросах использования средств в рамках реализации совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харькове".
Кроме того, в повестку дня включены вопросы о проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.
Также планируется рассмотрение вопроса об одобрении основных направлений деятельности АО "Государственный экспортно-импортный банк Украиниˮ на 2019-2023 годы.
В повестке дня есть и рассмотрение вопросов о плане организации выполнения указов Президента о Дне памяти защитников Украины, а также о вопросах упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами РФ, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.
Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.