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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 89167 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115115 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106864 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121154 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148949 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149135 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 189628 просмотра

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Кабмин планирует взяться за вопрос продления третьей линии метро в Харькове

Кабмин планирует взяться за вопрос продления третьей линии метро в Харькове

Киев  •  УНН

 • 12761 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство на заседании, которое состоится в среду, 11 сентября, собирается рассмотреть вопрос о продлении третьей линии метрополитена в Харькове. Об этом УНН передает со ссылкой на проект повестки дня сегодняшнего заседания.

Правительство рассмотрит проект постановления о некоторых вопросах использования средств в рамках реализации совместного с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харькове".

Кроме того, в повестку дня включены вопросы о проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Также планируется рассмотрение вопроса об одобрении основных направлений деятельности АО "Государственный экспортно-импортный банк Украиниˮ на 2019-2023 годы.

В повестке дня есть и рассмотрение вопросов о плане организации выполнения указов Президента о Дне памяти защитников Украины, а также о вопросах упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами РФ, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.

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