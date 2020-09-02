Кабмін планує визначитися з компенсаціями за зруйновані через російську агресію будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.
Так, уряд на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов, зокрема, щодо питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, про внесення змін до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду та про денонсацію та вихід України з деяких угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.
Також урядовці планують розглянути проекти указів Президента України про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти, про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.
Окрім того, на сьогоднішньому засіданні плануються проекти розпорядження уряду про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у липні 2020 року на території Луганської області.
Нагадаємо, цього року влада Донецької області має намір відновити не менше тисячі будинків, пошкоджених в ході бойових дій.