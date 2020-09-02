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Кабмин планирует определиться с компенсациями за разрушенные из-за российской агрессии дома

Киев • УНН

 • 12836 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть вопрос выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Кабмин планирует определиться с компенсациями за разрушенные из-за российской агрессии дома

Так, правительство на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений, в частности, по вопросу выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации о внесении изменений в Порядок направления средств государственного дорожного фонда и о денонсации и выходе Украины из некоторых соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Также чиновники планируют рассмотреть проекты указов Президента Украины о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, о назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируется рассмотреть проекты распоряжения правительства о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в июле 2020 года на территории Луганской области.

Напомним, в этом году власти Донецкой области намерены восстановить не менее тысячи домов, поврежденных в ходе боевых действий.

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