Кабмін планує у 2017 році підвищити пенсії - В.Гройсман

Він підтвердив, що в найближчі місяці уряд має намір передати до парламенту проект пенсійної реформи.

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“Завдання моє як прем’єр-міністра і нашого уряду — в 2017 році домогтися ухвалення рішень про підвищення пенсій в Україні”, — сказав він.

Нагадаємо, Уряд України близький до підвищення пенсійних виплат українцям. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у лютому, в ході засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради.