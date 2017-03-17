Кабмин планирует в 2017 году повысить пенсии - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины в 2017 году намерен обеспечить повышение пенсий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
Он подтвердил, что в ближайшие месяцы правительство намерено передать в парламент проект пенсионной реформы.
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"Задача моя как премьер-министра и нашего правительства - в 2017 году добиться принятия решений о повышении пенсий в Украине", - сказал он.
Напомним, Правительство Украины близко к повышению пенсионных выплат украинцам. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в феврале, в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.