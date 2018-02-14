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Кабмін планує сьогодні затвердити річну програму співпраці України з НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити річну національну програму під егідою комісії Україна-НАТО на 2018 рік. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Згідно з порядком денним, про це доповість на засіданні уряду міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Планується затвердити сьогодні також план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік.

Урядовці також збираються схвалити сьогодні стратегію імплементації положень директив ЄС у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг.

Також урядовці мають намір затвердити бюджет Фонду соціального страхування України на 2018 рік та затвердити Порядок застосування зброї і бойової техніки ЗСУ під час виконання завдань у районі проведення АТО у мирний час.

На сьогоднішньому засіданні уряду планується затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності й звіт про виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році.

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У планах урядовців сьогодні також розглянути і затвердити фінплан "Укрзалізниці" на 2018 рік, а також погодити відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування".

Збираються члени уряду затвердити проект реконструкції компресорної станції "Бар" газопроводу "Союз" Барський район Вінницької області".

Нагадаємо, в Україні хочуть реконструювати газокомпресорну станцію "Бар" на понад 2 млрд грн.

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