Кабмин планирует сегодня утвердить годовую программу сотрудничества Украины с НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Согласно повестке дня, об этом доложит на заседании правительства министр иностранных дел Павел Климкин.
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Планируется утвердить сегодня также план мероприятий по реализации Концепции совершенствования информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2018 год.
Члены правительства также собираются принять сегодня стратегию имплементации положений директив ЕС в сфере услуг почтовой связи и курьерских услуг.
Также они намерены утвердить бюджет Фонда социального страхования Украины на 2018 год и утвердить Порядок применения оружия и боевой техники ВСУ во время выполнения задач в районе проведения АТО в мирное время.
На сегодняшнем заседании правительства планируется утвердить план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности и отчет о выполнении программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.
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В планах правительства сегодня также рассмотреть и утвердить финплан "Укрзализныци" на 2018 год, а также согласовать отчуждение основных фондов публичного акционерного общества "Укргаздобыча".
Собираются члены правительства утвердить проект реконструкции компрессорной станции "Бар" газопровода "Союз" Барский район Винницкой области".
Напомним, в Украине хотят реконструировать газокомпрессорную станцию "Бар" на более чем 2 млрд грн.