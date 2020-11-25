Кабмін планує перерозподілити кошти МОЗу та визначитися щодо допомоги на дітей ФОПам

Окрім того, що Кабінет міністрів розгляне проект постанови щодо виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, планується і розгляд проекту постанови про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

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Також, уряд планує розглянути проект розпорядження Кабінету міністрів про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік. Також Кабмін розгляне проект розпорядження про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату та проект розпорядження про зміну складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Уряд на сьогоднішньому засіданні, як очікується, розгляне й проект закону “Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Австрія про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ” та відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України.

Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд готовий підтримати підприємців під час посиленого "карантину вихідного дня" і відновити програми підтримки, зокрема, виплату на дітей для родин ФОПів.