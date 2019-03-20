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Кабмін планує достроково припинити повноваження одного з членів наглядової ради “Нафтогазу”

Київ • УНН

 • 7746 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні, 20 березня, планує розглянути питання щодо дострокового припинення повноважень незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Хейсома Стівена Джона. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний засідання уряду, опублікований на Урядовому порталі.

Кабмін планує достроково припинити повноваження одного з членів наглядової ради “Нафтогазу”

Сьогодні, Кабмін розгляне проект розпорядження про дострокове припинення повноважень незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Хейсома Стівена Джона. Також деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Доповідатиме це питання перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Також урядовці розглянуть питання про утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, доповідач міністр молоді та спорту Жданов Ігор.

Варто зазначити, що під час засіданн уряд має намір затвердити обсяги державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році.

На порядку денному Кабінету міністрів також питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і "Про жертви нацистських переслідувань.
Крім того, уряд планує розглянути і погодити ряд законопроектів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою спростив акредитацію медичних закладів.

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