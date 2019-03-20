Кабмин планирует досрочно прекратить полномочия одного из членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Сегодня Кабмин рассмотрит проект распоряжения о досрочном прекращении полномочий независимого члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" Хейсома Стивена Джона. Также некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины "докладывать этот вопрос первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Также чиновники рассмотрят вопрос о создании государственного учреждения "Всеукраинский молодежный центр" и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины, докладчик министр молодежи и спорта Жданов Игорь.

Стоит отметить, что во время заседания правительство намерено утвердить объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам государственной службы повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления в 2019 году.

На повестке дня Кабинета министров также вопрос выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и" О жертвах нацистских преследований.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть и согласовать ряд законопроектов.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым упростил аккредитацию медицинских учреждений.