Кабмін підвищив тарифи на трансплантацію серця та легень

Цитата

“Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством охорони здоров’я постанову, яка змінює (підвищує) тарифи на операції з трансплантації серця та легень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що завдяки прийнятим змінам українські медичні заклади отримають можливість покривати усі фактичні витрати на здійснення відповідних операцій, а також збільшити їхню кількість та підвищити якість.

Зазначається, що до сьогодні тарифи на послугу з трансплантації серця/комплексу “серце-легені” визначались постановою КМУ № 1083 (зі змінами) від 2019 р., проте МОЗ ініціював їх оновлення відповідно до практичного досвіду з виконання таких операцій. Адже тарифи мають покривати усі необхідні витрати на лікування та реабілітацію пацієнтів та сприяти медичним закладам у розвитку цього складного напрямку.

Згідно з прийнятими змінами:



послуга “Трансплантації серця/комплексу “серце-легені” або після перенесеної трансплантації серця/комплексу “серце-легені”, у т. ч. “донорський етап” відтепер розділяється на дві окремі послуги: з трансплантації серця та трансплантації легень. Це зумовлено відмінностями станів, які потребують трансплантації, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації тощо;



відбувається збільшення тарифів на трансплантацію серця та легень втричі — до 2 млн грн та 2,7 млн грн відповідно, що зумовлено необхідністю покриття фактичних витрат надавачів послуг з трансплантації та складністю й високою вартістю посттрансплантаційного періоду у пацієнтів.



“При цьому оновлені тарифи все одно будуть меншими за вартість аналогічних послуг за кордоном. Так, раніше держава сплачувала за операцію з трансплантації українцям серця та легень за кордоном (Білорусь) 110 тис. дол та 140 тис. дол відповідно”, — інформує МОЗ.

Такі зміни дозволять надалі стимулювати і розвивати напрямок трансплантації, збільшити доступність відповідних операцій та надати допомогу якомога більшому числу українців з тих, хто її потребує.

В моз нагадують, що операції з трансплантації в Україні виконуються за рахунок коштів державного бюджету і є абсолютно безоплатними для пацієнтів.

Окрім того, повідомляється, що за 2020 рік в Україні було проведено 9 трансплантацій серця — це більше, ніж за всі попередні роки незалежності України, а у 2021 р (станом на 18 жовтня) — 22. Також у 2021 році вперше трансплантовано серце дитині та виконано першу пересадку легень від посмертного донора.

Доповнення

Завідувач відділу трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Рубен Зограб’ян повідомляв, що вже проведено понад 150 трансплантацій нирок. Раніше щорічна цифра пересадок в Україні не перевищувала 100-120 операцій за рік.

В Україні в 2021 році планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів і тканин, що майже в 2 рази більше ніж минулого року.