Кабмін підвищив мінімальні ціни на цукор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив проект постанови про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у на новий маркетинговий рік, а саме з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року, відповідно до якого мінімальні ціни на цукор збільшено до 9172,57 грн/тонну. Таке рішення ухвалили на засіданні сьогодні члени уряду без обговорення, передає УНН.
Згідно з проектом постанови, який розміщений на офіційному сайті Мінагрополітики, передбачається встановити мінімальні ціни на білий цукор у розмірі 9172,57 грн/тонну, а на буряки цукрові – 633,10 грн/тонну.
У той же час граничний розмір квоти на виробництво цукру для внутрішнього ринку встановлено обсягом 1,640 млн тонн.
Нагадаємо, у січні 2016 року Кабінет міністрів України встановив на 2016-2017 маркетинговий рік (вересень 2016 – серпень 2017 рр.) мінімальні ціни на буряковий цукор у сумі 9078,87 грн/тонна (без ПДВ).