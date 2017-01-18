Кабмин повысил минимальные цены на сахар

Согласно проекту постановления, который размещен на официальном сайте Минагрополитики, предполагается установить минимальные цены на белый сахар в размере 9172,57 грн/т, а на сахарная свекла - 633,10 грн/т.

В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлен объемом 1,640 млн тонн.

Напомним, в январе 2016 года Кабинет министров Украины установил на 2016-2017 маркетинговый год (сентябрь 2016 - август 2017) минимальные цены на свекловичный сахар в сумме 9078,87 грн/тонна (без НДС).