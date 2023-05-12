Кабмін підтримав постанову щодо першочергових кроків з реінтеграції Донеччини та Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав постанову Мінреінтеграції щодо першочергових кроків зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
Цитата
«Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про підготовку до дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької і Луганської областей та їх реінтеграції», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно з документом, при Донецькій і Луганській ОВА утворюються координаційні органи з метою підготовки до дій одразу після деокупації тимчасово окупованих територій. Йдеться про розробку детальних планів дій, формування кадрового резерву та матеріально-технічних запасів.
Основними напрямами підготовки є:
• Безпека;
• Відновлення органів державної влади;
• Гуманітарне реагування;
• Відновлення інфраструктури;
• Медичне реагування і психологічна підтримка;
• Соціальний захист;
• Економіка;
• Інформаційна політика;
• Освіта.
«Відповідні плани будуть затверджуватися за погодженням із Координаційним штабом з питань деокупованих територій», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Верховній Раді України презентували стратегію першочергових кроків держави після деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.