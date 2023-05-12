Кабмин поддержал постановление о первоочередных шагах по реинтеграции Донецкой и Луганской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет министров Украины поддержал постановление Минреинтеграции относительно первоочередных шагов по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Кабинет Министров Украины одобрил постановление «О подготовке к действиям по стабилизации ситуации на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их реинтеграции», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно документу, при Донецкой и Луганской ОГА образуются координационные органы с целью подготовки к действиям сразу после деоккупации временно оккупированных территорий. Речь идет о разработке детальных планов действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.
Основными направлениями подготовки являются:
• Безопасность;
• Восстановление органов государственной власти;
• Гуманитарное реагирование;
• Восстановление инфраструктуры;
• Медицинское реагирование и психологическая поддержка;
• Социальная защита;
• Экономика;
• Информационная политика;
• Образование.
«Соответствующие планы будут утверждаться по согласованию с Координационным штабом по вопросам деоккупированных территорий», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Верховной Раде Украины презентовали стратегию первоочередных шагов государства после деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.