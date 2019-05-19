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Кабмін оскаржив скасування націоналізації ПриватБанку

Кабмін оскаржив скасування націоналізації ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет Міністрів України оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування націоналізації ПриватБанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на перелік апеляційних скарг Окружного адмінсуду.

Так, скарга подана через Окружний адміністративний суд 16 травня. Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є Кабмін. Таким чином, подача скарги перешкоджає вступу в силу рішення від 18 квітня про скасування націоналізації ПриватБанку – воно не вступить до винесення постанови судом апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги.

У той же час, дата надсилання до апеляційного суду поки відсутня.

Нагадаємо, суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів ПриватБанку. 

Як повідомляв УНН, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. 

У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку. Мінфін приєднався до намірів оскаржувати рішення суду. У РНБО провели нараду щодо ПриватБанку і склали протокол доручень.

Українські Національні Новини

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