Кабмін оскаржив скасування націоналізації ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет Міністрів України оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування націоналізації ПриватБанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на перелік апеляційних скарг Окружного адмінсуду.
Так, скарга подана через Окружний адміністративний суд 16 травня. Зазначено, що заявником апеляційної інстанції є Кабмін. Таким чином, подача скарги перешкоджає вступу в силу рішення від 18 квітня про скасування націоналізації ПриватБанку – воно не вступить до винесення постанови судом апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги.
У той же час, дата надсилання до апеляційного суду поки відсутня.
Нагадаємо, суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів ПриватБанку.
Як повідомляв УНН, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку. Мінфін приєднався до намірів оскаржувати рішення суду. У РНБО провели нараду щодо ПриватБанку і склали протокол доручень.