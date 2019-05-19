Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет Министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконным и отмене национализации ПриватБанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на перечень апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Так, жалоба подана через Окружной административный суд 16 мая. Отмечено, что заявителем апелляционной инстанции является Кабмин. Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка - оно не вступит в вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.
В то же время, дата отправки в Апелляционный суд пока отсутствует.
Напомним, суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс-акционеров ПриватБанка.
Как сообщал УНН, 18 апреля суд признал незаконным национализацию ПриватБанка.
В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Минфин присоединился к намерениям обжаловать решение суда. В СНБО провели совещание по ПриватБанку и составили протокол поручений.