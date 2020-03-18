Кабмін надав додатковий час іноземцям для продовження строку перебування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до законодавства щодо правового статусу іноземців, дозволивши їм продовжити термін перебування в Україні у 30-денний строк з дня відміни карантину. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Проект постанови Кабміну розроблено для запобігання порушень законодавства у сфері міграції на період встановлення на всій території карантину. Законність перебування іноземців та осіб без громадянства на території України залежить від дотримання ними законодаства про правовий статус іноземців щодо продовження ними строку перебування на території України", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За його словами, в особливий період, або під час запровадження на всій території України карантину або надзвичайних станів, зазначена категорія осіб не матиме можливості звернутися до Державної міграційної служби для вирішення цих питань.
"Проектом постанови пропонується надати можливість іноземцям та особам без громадянства в 30-денний строк з дня відміни карантину звернутися з метою вирішення питань урегулювання законного статусу перебування в Україні. В цьому разі до них не застосовуватимуться заходи адміністративного впливу", - наголосив Аваков.
Нагадаємо, майже 4,5 тисяч українців, які опинилися на кордоні з Україною без транспортних засобів, за добу доправили на Батьківщину.