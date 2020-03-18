Кабмин предоставил дополнительное время иностранцам для продления срока пребывания в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в законодательство относительно правового статуса иностранцев, разрешив им продлить срок пребывания в Украине в 30-дневный срок со дня отмены карантина. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Проект постановления Кабмина разработан для предотвращения нарушений законодательства в сфере миграции на период установки на всей территории карантина. Законность пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины зависит от соблюдения ими законодаства о правовом статусе иностранцев о продлении ними срока пребывания на территории Украины", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, в особенный период, или во время введения на всей территории Украины карантина или чрезвычайных положений, указанная категория лиц не будет иметь возможности обратиться в Государственную миграционную службу для решения этих вопросов.
"Проектом постановления предлагается предоставить иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться с целью решения вопросов урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не будут применяться меры административного воздействия", - отметил Аваков.
Напомним, почти 4500 украинцев, которые оказались на границе с Украиной без транспортных средств, за сутки доставили на родину.