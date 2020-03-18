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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100193 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103365 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105418 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104421 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 113032 просмотра

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Кабмин предоставил дополнительное время иностранцам для продления срока пребывания в Украине

Кабмин предоставил дополнительное время иностранцам для продления срока пребывания в Украине

Киев  •  УНН

 • 20115 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в законодательство относительно правового статуса иностранцев, разрешив им продлить срок пребывания в Украине в 30-дневный срок со дня отмены карантина. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проект постановления Кабмина разработан для предотвращения нарушений законодательства в сфере миграции на период установки на всей территории карантина. Законность пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины зависит от соблюдения ими законодаства о правовом статусе иностранцев о продлении ними срока пребывания на территории Украины", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, в особенный период, или во время введения на всей территории Украины карантина или чрезвычайных положений, указанная категория лиц не будет иметь возможности обратиться в Государственную миграционную службу для решения этих вопросов.

"Проектом постановления предлагается предоставить иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться с целью решения вопросов урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не будут применяться меры административного воздействия", - отметил Аваков.

Напомним, почти 4500 украинцев, которые оказались на границе с Украиной без транспортных средств, за сутки доставили на родину.

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