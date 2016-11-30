Кабмін схвалив надання гарантії МБРР на суму до 500 млн дол. щодо "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив наданя державної гарантії МБРР на загальну суму до 500 млн дол. щодо НАК "Нафтогаз України". Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні, передає кореспондент УНН.
"Проектом надання державної гарантії МБРР на загальну суму до 500 млн дол. США або еквівалент цієї суми у євро. Прийняття проекту дозволить доформувати стабілізаційний енергетичний фонд і забезпечить фінансовими ресурсами на осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.)", - повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.
Раніше у Мінфіні повідомили, що рішення про надання гарантії на загальну суму 500 млн дол. США для підтримки закупівлі природного газу НАК "Нафтогазом" було прийнято радою директорів МБРР 18 жовтня 2016 року.
За даними відомства, залучення кредиту під гарантії МБРР дозволить Україні закупити достатню кількість газу для проведення опалювального сезону 2016-2017 років.