Кабмин одобрил предоставление гарантии МБРР на сумму до 500 млн долл. по "Нафтогазу"

"Проектом предоставления государственной гарантии МБРР на общую сумму до 500 млн долл. США или эквивалент этой суммы в евро. Принятие проекта позволит доформировать стабилизационный энергетический фонд и обеспечит финансовыми ресурсами на осенне-зимний период 2016-2017 гг.)", - сообщил первый вице -премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Ранее в Минфине сообщили, что решение о предоставлении гарантии на общую сумму 500 млн долл. США для поддержки закупки природного газа НАК "Нафтогазом" было принято советом директоров МБРР 18 октября 2016 года.

По данным ведомства, привлечение кредита под гарантии МБРР позволит Украине закупить достаточное количество газа для проведения отопительного сезона 2016-2017 годов.