Кабмін хоче створити Національну систему стійкості у надзвичайних ситуаціях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України планує створити Національну систему стійкості для посилення спроможності держави запобігати надзвичайним ситуаціям. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Буде створено Національну систему стійкості відповідно до критеріїв та практик НАТО для посилення спроможності держави запобігати надзвичайним ситуаціям усіх типів, ефективно реагувати на них та повномасштабно відновлюватися, що відповідає очікуванням громадян", - йдеться у програмі.
Уряд планує забезпечити, щоб в повсякденну діяльність та освітній процес сектору безпеки і оборони був повністю інтегрований ґендерний компонент.
"Одним з результатів вжиття цих заходів очікується послідовне зростання підтримки громадянами України євроатлантичної інтеграції нашої держави", - йдеться в програмі.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.