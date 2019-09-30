Кабмин хочет создать Национальную систему устойчивости в чрезвычайных ситуациях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины планирует создать Национальную систему устойчивости для усиления способности государства предотвращать чрезвычайные ситуации. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
"Будет создана Национальная система устойчивости в соответствии с критериями и практиками НАТО для усиления способности государства предотвращать чрезвычайные ситуации всех типов, эффективно реагировать на них и полномасштабно восстанавливаться, что соответствует ожиданиям граждан", - говорится в программе.
Правительство планирует обеспечить, чтобы в повседневную деятельность и образовательный процесс сектора безопасности и обороны был полностью интегрирован гендерный компонент.
"Одним из результатов принятия этих мер ожидается последовательный рост поддержки гражданами Украины евроатлантической интеграции нашего государства", - говорится в программе.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.