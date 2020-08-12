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Кабмін хоче скасувати військово-квартирну повинність

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабмін пропонує виключити з ЗУ “Про правовий режим воєнного стану” норму про військово-квартирну повинність, цим самим дозволивши під час воєнного стану спільне проживання з військовослужбовцями і користування нерухомим майном. Відповідний текст урядового законопроекту №3968 з’явився на сайті ВРУ, інформує УНН.

Законопроектом передбачається внести зміни до законодавства, якими дозволити військовому командуванню здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, не використовуючи при цьому військово-квартирної повинності. Відтак, дозволяється спільне проживання у своєму житлі з військовослужбовцями та іншими особами при введенні в Україні або в окремих її місцевостях правового режиму воєнного стану, а також вільного користування в цей період належними їм нерухомим майном.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення приведе законодавство України у відповідність із положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини, відносно забезпечення захисту їхніх непорушних та конституційно гарантованих прав та свобод, зокрема приватного життя особи.

Нагадаємо, Верховна Рада України посеред липня ухвалила в цілому законопроект № 2398-д (альтернативний до № 2398) про оборонні закупівлі.

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