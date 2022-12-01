Кабмін Італії ухвалив продовження постачання зброї Україні на весь 2023 рік

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Військові матеріали та обладнання будуть постачатися до України для боротьби з російським вторгненням протягом 2023 року підтвердив і уряд Італії.

Після того, як Палата схвалила унітарний рух правоцентристів, Рада міністрів дала добро так званому “указу НАТО”, який продовжує дію рішень, уже прийнятих урядом Драгі, термін дії якого закінчився б 31 грудня.

Видання зазначає, що буквально між кінцем цього року та початком наступного на стіл уряду може надійти шостий указ про допомогу Україні: цього разу потреба, висловлена ​​Києвом, з приходом зими та посиленням стратегічних бомбардувань є використовувати системи ППО для захисту інфраструктури країни від атак росії-агресора з повітря.

Додамо

У Німеччина погодили новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, у пакеті серед іншого зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.