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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Кабмін Італії ухвалив продовження постачання зброї Україні на весь 2023 рік

Кабмін Італії ухвалив продовження постачання зброї Україні на весь 2023 рік

Київ • УНН

 • 939904 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Рада міністрів, скликана прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, одноголосно схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє УНН з посилання на італійську щоденну газету Corriere della Sera.

Деталі

Військові матеріали та обладнання будуть постачатися до України для боротьби з російським вторгненням протягом 2023 року підтвердив і уряд Італії.

Після того, як Палата схвалила унітарний рух правоцентристів, Рада міністрів дала добро так званому “указу НАТО”, який продовжує дію рішень, уже прийнятих урядом Драгі, термін дії якого закінчився б 31 грудня.

Видання зазначає, що буквально між кінцем цього року та початком наступного на стіл уряду може надійти шостий указ про допомогу Україні: цього разу потреба, висловлена ​​Києвом, з приходом зими та посиленням стратегічних бомбардувань є використовувати системи ППО для захисту інфраструктури країни від атак росії-агресора з повітря.

Додамо

У Німеччина погодили новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, у пакеті серед іншого зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок.

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