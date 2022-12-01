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Новий пакет військової допомоги: Німеччина передасть Україні "Гепарди" та 100 тисяч аптечок

Новий пакет військової допомоги: Німеччина передасть Україні "Гепарди" та 100 тисяч аптечок

Київ • УНН

 • 1037135 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Німеччина погодили новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, у пакеті серед іншого зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок, передає УНН.

Деталі

У пресслужбі зазначили, що федеральний уряд Німеччини підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Згідно з бюджетним процесом на 2022 рік кошти на ініціативу з розбудови спроможності безпеки збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти мають бути використані в першу чергу для підтримки України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, понесених ними під час надання підтримки Україні.

Що отримає Україна:

7 самохідних зенітних установок GEPARD
100 000 аптечок

Що вже було передано:

3 мостоукладальні танки BEAVER;
8 безпілотних надводних кораблів;
12 систем для охорони кордону;
4000 спальних мішків;
Запчастини для гелікоптерів Мі-24;
30 машин швидкої допомоги.

Додамо

З міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі допомоги Україні. 

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