Кабмин Италии принял продолжение поставок оружия Украине на весь 2023 год

Детали

Военные материалы и оборудование будут поставляться в Украину для борьбы с российским вторжением в течение 2023 подтвердило и правительство Италии.

После того как Палата одобрила унитарное движение правоцентристов, Совет министров дал добро так называемому “указу НАТО”, который продолжает действие решений, уже принятых правительством Драги, срок действия которого истек бы 31 декабря.

Издание отмечает, что буквально между концом этого года и началом следующего на стол правительства может поступить шестой указ о помощи Украине: на этот раз потребность, высказанная Киевом, с приходом зимы и усилением стратегических бомбардировок использовать системы ПВО для защиты инфраструктуры страны от атак россии-агрессора с воздуха.

Добавим

В Германия согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.