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Кабмін готовий допомогти Львову з врегулюванням питання утилізації відходів – В.Гройсман

Кабмін готовий допомогти Львову з врегулюванням питання утилізації відходів – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 8333 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України готовий допомогти Львову у врегулюванні питання з утилізацією твердих побутових відходів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої зустрічі з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою щодо обговорення ситуації навколо утилізації твердих побутових відходів у Львові, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Як зазначили у прес-службу уряду, В.Гройсман наголосив, що вирішення цієї проблеми належить до компетенції міської влади. У той же час, наголосив Прем’єр, уряд готовий надати усю необхідну підтримку, що дозволить урегулювати це питання.

За результатами зустрічі Прем’єр-міністр доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої знайти рішення щодо забезпечення покращення ситуації.

"Я хочу вас запевнити, що будь-яке рішення, яке потрібне для того, щоб допомогти вирішити цю проблему на рівні Уряду, буде прийняте швидко і негайно", - підкреслив Прем'єр.

Водночас Прем’єр наголосив, що Львів має бути чистим і "це зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті як Львів не вирішується".

Глава Уряду наголосив, що у міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатні ресурси, необхідні для урегулювання проблеми. За його словами, у 2017 році бюджет розвитку міста складе 1 млрд 800 млн грн.

Нагадаємо, троє посадовців підозрюються у численних порушеннях при експлуатації Львівського міського полігону твердих побутових відходів, які призвели до загибелі 30 травня під обвалами сміття трьох працівників органів ДСНС України та зникнення безвісти службовця комунального підприємства. 10 листопада суд зобов’язав припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища на Львівщині.

Як повідомляв УНН, на Грибовицькому сміттєзвалищі спрогнозували новий зсув грунту.

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