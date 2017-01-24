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Кабмин готов помочь Львову с урегулированием вопроса утилизации отходов - В.Гройсман

Кабмин готов помочь Львову с урегулированием вопроса утилизации отходов - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8333 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины готов помочь Львову в урегулировании вопроса с утилизацией твердых бытовых отходов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей встречи с председателем Львовской областной государственной администрации Олегом Синюткой по обсуждению ситуации вокруг утилизации твердых бытовых отходов во Львове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как отметили в пресс-службе правительства, В.Гройсман подчеркнул, что решение этой проблемы находится в компетенции городских властей. В то же время, отметил Премьер, правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос.

По результатам встречи Премьер-министр поручил председателю Львовской областной государственной администрации провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

"Я хочу вас заверить, что любое решение, которое нужно для того, чтобы помочь решить эту проблему на уровне правительства, будет принято быстро и немедленно", - подчеркнул премьер.

В то же время Премьер подчеркнул, что Львов должен быть чистым и "это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а наверное, и год, системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе как Львов не решается ".

Глава Правительства подчеркнул, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

Напомним, трое должностных лиц подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, которые привели к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГосЧС Украины и пропажи без вести служащего коммунального предприятия. 10 ноября суд обязал прекратить деятельность Грибовицкой свалки во Львовской области.

Как сообщал УНН, на Грибовицкой свалке спрогнозировали новый оползень

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