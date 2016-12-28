Кабмін дозволив випустити ОВДП на майже 8 млн грн для кредиту Фонду гарантування вкладів

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд ухвалив постанову №1003 “Про забезпечення надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”. Відповідна постанова опублікована на офіційному сайті Кабінету Міністрів України, передає УНН.

“Відповідно до статті 17 Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“ Кабінет Міністрів України постановляє: установити, що Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 7 941 000 000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 10 відсотків річних в обмін на векселі, видані Фондом на тих самих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою векселя”, — йдеться у постанові.

Варто зазначити, документ був ухвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

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