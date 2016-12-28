Кабмін дозволив випустити ОВДП на майже 8 млн грн для кредиту Фонду гарантування вкладів

“Відповідно до статті 17 Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“ Кабінет Міністрів України постановляє: установити, що Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 7 941 000 000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 10 відсотків річних в обмін на векселі, видані Фондом на тих самих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою векселя”, — йдеться у постанові.

Варто зазначити, документ був ухвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.