Кабмин разрешил выпустить ОВГЗ почти на 8 млн грн для кредита Фонда гарантирования вкладов

"Согласно статье 17 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" Кабинет Министров Украины постановляет: установить, что Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 941 000 000 гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10 процентов годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", - говорится в постановлении.

Стоит отметить, документ был принят на заседании правительства.