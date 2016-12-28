Кабмин разрешил выпустить ОВГЗ почти на 8 млн грн для кредита Фонда гарантирования вкладов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правительство приняло постановление №1003 "Об обеспечении предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц". Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабинета Министров Украины, передает УНН.
"Согласно статье 17 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" Кабинет Министров Украины постановляет: установить, что Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 941 000 000 гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10 процентов годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", - говорится в постановлении.
Стоит отметить, документ был принят на заседании правительства.