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Кабмін дозволив митницям направляти частину надпланових доходів на власні потреби

Кабмін дозволив митницям направляти частину надпланових доходів на власні потреби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє митним органам направляти на модернізацію близько 10% доходів, отриманих понад план надходжень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Володимир Гройсман, передає УНН.

“Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дозволяє митним органам направляти на модернізацію близько 10% доходів, отриманих понад план надходжень. Це рішення дозволить нам забезпечити митницю сучасними сканерами, пристроями для відеофіксації, програмним забезпеченням. А це те, без чого повноцінна реформа митниці неможлива”, — сказав він.


“Ми уже цього року добились того, що надходження від митниці почали суттєво зростати — а це означає, що ті кошти, які осідали раніше в кишенях контрабандаститів і хабарників, тепер поповнюють державний бюджет. Масштабна модернізація митниці дозволить побудувати роботу митниці на абсолютно новій основі і перекрити можливості як для контрабанди, так і для зловживання самих митників”, — додав В.Гройсман.

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