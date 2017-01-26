Кабмін дозволив митницям направляти частину надпланових доходів на власні потреби

“Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дозволяє митним органам направляти на модернізацію близько 10% доходів, отриманих понад план надходжень. Це рішення дозволить нам забезпечити митницю сучасними сканерами, пристроями для відеофіксації, програмним забезпеченням. А це те, без чого повноцінна реформа митниці неможлива”, — сказав він.



“Ми уже цього року добились того, що надходження від митниці почали суттєво зростати — а це означає, що ті кошти, які осідали раніше в кишенях контрабандаститів і хабарників, тепер поповнюють державний бюджет. Масштабна модернізація митниці дозволить побудувати роботу митниці на абсолютно новій основі і перекрити можливості як для контрабанди, так і для зловживання самих митників”, — додав В.Гройсман.