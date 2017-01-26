Кабмин разрешил таможням направлять часть сверхплановых доходов на собственные нужды

"Сегодня мы приняли решение, которое позволяет таможенным органам направлять на модернизацию около 10% доходов, полученных сверх плана поступлений. Это решение позволит нам обеспечить таможню современными сканерами, устройствами для видеофиксации, программным обеспечением. А это то, без чего полноценная реформа таможни невозможна ", - сказал он.



"Мы уже в этом году добились того, что поступления от таможни начали существенно расти - а это значит, что те средства, которые оседали ранее в карманах контрабандистов и взяточников, теперь пополняют государственный бюджет. Масштабная модернизация таможни позволит построить работу таможни на совершенно новой основе и перекрыть возможности как для контрабанды, так и для злоупотребления самих таможенников ", - добавил В.Гройсман.