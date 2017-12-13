Кабмін дозволив членам наглядових рад бути одночасно більше як у п'яти компаніях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України зняв обмеження для незалежних членів наглядової ради одночасно бути членами наглядових рад більше як у п'яти державних компаній. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, проект постанови розроблено для врегулювання питання щодо участі незалежних членів наглядової ради та представників держави в наглядових радах інших компаній.
"Проектом пропонується зняти обмеження бути одночасно членом наглядових рад більше, ніж у п'яти юридичних осіб для незалежних членів та представників держави наглядової ради державного унітарного підприємства господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій належить державі. А також зняти обмеження бути членом наглядової ради чи виконавчого органу більше як у трьох компаніях для членів наглядової ради ПАТ "Нафтогаз України", - сказав він.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував членам уряду ухвалити проект постанови з доопрацюванням і погодженням з АМКУ.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про аудиторську діяльність.