Кабмин разрешил членам наблюдательных советов быть одновременно более чем в пяти компаниях

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, проект постановления разработан для урегулирования вопроса об участии независимых членов наблюдательного совета и представителей государства в наблюдательных советах других компаний.

"Проектом предлагается снять ограничения быть одновременно членом наблюдательных советов больше, чем в пяти юридических лиц для независимых членов и представителей государства наблюдательного совета государственного унитарного предприятия хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций принадлежит государству. А также снять ограничения быть членом наблюдательного совета или исполнительного органа более чем в трех компаниях для членов наблюдательного совета ПАО "Нафтогаз Украины", - сказал он.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил членам правительства принять проект постановления с доработкой и согласованием с АМКУ.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла в первом чтении закон об аудиторской деятельности.