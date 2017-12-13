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10 марта, 17:10 • 101695 просмотра

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10 марта, 16:40 • 102059 просмотра

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10 марта, 15:15 • 116008 просмотра

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Кабмин разрешил членам наблюдательных советов быть одновременно более чем в пяти компаниях

Кабмин разрешил членам наблюдательных советов быть одновременно более чем в пяти компаниях

Киев  •  УНН

 • 8955 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины снял ограничения для независимых членов наблюдательного совета одновременно быть членами наблюдательных советов более чем в пяти государственных компаний. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, проект постановления разработан для урегулирования вопроса об участии независимых членов наблюдательного совета и представителей государства в наблюдательных советах других компаний.

"Проектом предлагается снять ограничения быть одновременно членом наблюдательных советов больше, чем в пяти юридических лиц для независимых членов и представителей государства наблюдательного совета государственного унитарного предприятия хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций принадлежит государству. А также снять ограничения быть членом наблюдательного совета или исполнительного органа более чем в трех компаниях для членов наблюдательного совета ПАО "Нафтогаз Украины", - сказал он.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил членам правительства принять проект постановления с доработкой и согласованием с АМКУ.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла в первом чтении закон об аудиторской деятельности.

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