Кабмін доручив Нацгвардії безкоштовно охороняти НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Кабінет міністрів України вніс будівлю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до переліку органів державної влади, що підлягають безкоштовній охороні Нацгвардією. Про це УНН повідомили у пресс-службі уряду.
Згідно з повідомленням, що додається до постанови №155 від 16 березня, для забезпечення пропускного та внутрішнього режиму приміщення НАЗК за адресою м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28 включені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Національною гвардією.
Зазначається, що прийняття даного рішення обумовлене, зокрема, й тим, що в цих приміщеннях створена система технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації в режимно-секретному підрозділі та встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що вимагає належної охорони.
Нагадаємо, НАЗК зареєструвало вже більше 165 тисяч е-декларацій.