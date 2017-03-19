Кабмін доручив Нацгвардії безкоштовно охороняти НАЗК

Згідно з повідомленням, що додається до постанови №155 від 16 березня, для забезпечення пропускного та внутрішнього режиму приміщення НАЗК за адресою м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28 включені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Національною гвардією.

Зазначається, що прийняття даного рішення обумовлене, зокрема, й тим, що в цих приміщеннях створена система технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації в режимно-секретному підрозділі та встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що вимагає належної охорони.

Нагадаємо, НАЗК зареєструвало вже більше 165 тисяч е-декларацій.