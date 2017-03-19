Кабмин поручил Нацгвардии бесплатно охранять НАПК

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 46702 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106413 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121823 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180953 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131978 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125927 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107587 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103926 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Кабмин поручил Нацгвардии бесплатно охранять НАПК

Кабмин поручил Нацгвардии бесплатно охранять НАПК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Кабинет министров Украины внес здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в перечень органов государственной власти, что подлежат бесплатной охране Нацгвардией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно сообщению, которое прилагается к постановлению №155 от 16 марта, для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАПК по адресу г.Киев, бульвар Дружбы Народов, 28 включены правительством в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Национальной гвардией.

Отмечается, что принятие данного решения обусловлено, в частности, и тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в режимно-секретном подразделении и установление правительственной связи в кабинетах руководства, требует надлежащей охраны.

Напомним, НАПК зарегистрировало уже более 165 тысяч е-деклараций.

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