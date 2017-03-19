Кабмин поручил Нацгвардии бесплатно охранять НАПК

Согласно сообщению, которое прилагается к постановлению №155 от 16 марта, для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАПК по адресу г.Киев, бульвар Дружбы Народов, 28 включены правительством в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Национальной гвардией.

Отмечается, что принятие данного решения обусловлено, в частности, и тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в режимно-секретном подразделении и установление правительственной связи в кабинетах руководства, требует надлежащей охраны.

Напомним, НАПК зарегистрировало уже более 165 тысяч е-деклараций.