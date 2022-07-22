Кабмін дав старт реформі рибної галузі

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«Сьогодні, 22 липня, Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури»,- йдеться в повідомленніі.

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Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Головня заявив, що зараз новим субʼєктам господарювання практично неможливо увійти до сфери промислового рибальства, тому роблять все для того, щоб механізм входу на ринок рибного господарства став максимально простим і прозорим.

Він також зазначив, що запропонований Урядом законопроект передбачає прозорий механізм аукціонних торгів з продажу прав на укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів.

«Разом з цим, для договорів оренди, строк дії яких закінчується у період дії воєнного стану і протягом календарного року після його припинення чи скасування, передбачається автоматична пролонгація строку їх дії на один рік та скасовує необхідність отримання погодження Державного агентства водних ресурсів України, що суттєво спрощує процедуру набуття в оренду водних об’єктів для рибогосподарських потреб», - зазначається в повідомленні.

Також пропонується упорядкування правовідносин щодо взяття в користування гідротехнічних споруд для цілей аквакультури.

«Крім того, проектом Закону вводиться поняття Єдиної державної електронної системи управління рибною галуззю, як загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до інформації про рибну галузь України та її мережі, що забезпечує створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону, захист інформації, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, суб’єктами надання адміністративних послуг, суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг з метою отримання адміністративних та інших публічних (електронних публічних) послуг у сфері рибного господарства», – підкреслив заступник Міністра.

Разом з цим відбудеться дерегуляція повноважень територіальних органів рибоохорони – у них буде забрано дозвільні функції, а лишаться тільки контролюючі, що значно знизить корупційну складову. Дозвільні ж процедури відбуватимуться через Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

«Сподіваємося, що народні депутати підтримають нашу ініціативу реформування рибної галузі в Україні, і вже скоро вся країна відчує ті позитивні зміни, що закладені в законопроекті”, – підсумував Головня.

Доповнення

В червні повідомлялося, що збитки екології з початку року в Україні перевищили 720 млн грн.