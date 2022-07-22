Кабмин дал старт реформе рыбной отрасли

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«Сегодня, 22 июля, Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и сфере аквакультуры»,- говорится в сообщении.

Детали

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня заявил, что сейчас новым субъектам хозяйствования практически невозможно войти в сферу промышленного рыболовства, поэтому делают все для того, чтобы механизм входа на рынок рыбного хозяйства стал максимально простым и прозрачным.

Он также отметил, что предложенный правительством законопроект предусматривает прозрачный механизм аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов.

«Вместе с этим для договоров аренды, срок действия которых истекает в период действия военного положения и в течение календарного года после его прекращения или отмены, предусматривается автоматическая пролонгация срока их действия на один год и отменяет необходимость получения согласования Государственного агентства водных ресурсов Украины, что существенно упрощает процедуру приобретения в аренду водных объектов для рыбохозяйственных нужд», - отмечается в сообщении.

Также предлагается составление правоотношений по взятию в пользование гидротехнических сооружений для целей аквакультуры.

«Кроме того, проектом Закона вводится понятие Единой государственной электронной системы управления рыбной отраслью, как общегосударственной автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения доступа к информации о рыбной отрасли Украины и ее сетях, обеспечивающей создание, сбор, получение, хранение, использование, распространение, охрану, защиту информации, а также электронное взаимодействие между физическими и юридическими лицами, физическими лицами - предпринимателями, субъектами предоставления административных услуг, субъектами предоставления публичных (электронных публичных) услуг с целью получения административных и других публичных (электронных публичных) услуг в сфере рыбного хозяйства», – подчеркнул заместитель Министра.

Вместе с этим состоится дерегуляция полномочий территориальных органов рыбоохраны – у них будут изъяты разрешительные функции, а останутся только контролирующие, что значительно снизит коррупционную составляющую. Разрешительные же процедуры будут проходить через Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«Надеемся, что народные депутаты поддержат нашу инициативу реформирования рыбной отрасли в Украине, и уже скоро вся страна почувствует те положительные изменения, которые заложены в законопроекте”, – подытожил Головня.

Дополнение

В июне сообщалось, что ущерб экологии с начала года в Украине превысил 720 млн грн.