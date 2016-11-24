К.Єлісєєв упевнений, що найближчим часом Нідерланди ратифікують УА між Україною і ЄС

"Сьогодні ми знайшли фінальне рішення. І стратегічність полягає в тому, що нарешті угода буде ратифікована вже ближчим часом нідерландським парламентом. І вона, як стратегічний документ, буде визначати наші відносини на найближчий час", - наголосив він.

За словами К.Єлісєєва, відбуватиметься активна робота, щоб на саміті Європейської Ради 15-16 грудня Єврорада ухвалила відповідну позицію, з якою прем’єр-міністр Нідерландів мав би піти до парламенту Голландії і забезпечити ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС.

Заступник голови АПУ уточнив, що йдеться про підготовку документу або так звані застереження, які голландська сторона хоче викласти під час ратифікації угоди про асоціацію в нідерландському парламенті.

"Якщо, наприклад, до сьогоднішнього саміту ще були голоси, що угода Нідерландами може бути не ратифікована, може бути відкликаний підпис тощо, то сьогодні після саміту ми отримали чітку позицію, узгодили чіткі підходи, що Нідерланди ідуть на процес ратифікації", - запевнив він.

Нагадаємо, 24 листопада президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що Європейський Союз шукає рішення, яке дозволить Нідерландам ратифікувати Угоду про євроасоціацію України.