К.Елисеев уверен, что в ближайшее время Нидерланды ратифицируют СА между Украиной и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Нидерланды могут ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ближайшее время. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Сегодня мы нашли финальное решение. И стратегичность заключается в том, что наконец соглашение будет ратифицировано уже в ближайшее время нидерландским парламентом. И оно, как стратегический документ, будет определять наши отношения на ближайшее время", - подчеркнул он.
По словам К.Елисеева, будет происходить активная работа, чтобы на саммите Европейского Совета 15-16 декабря Евросовет принял соответствующую позицию, с которой премьер-министр Нидерландов должен пойти в парламент Голландии и обеспечить ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Заместитель председателя АПУ уточнил, что речь идет о подготовке документа или так называемые предостережения, которые голландская сторона хочет выложить во время ратификации соглашения об ассоциации в нидерландском парламенте.
"Если, например, до сегодняшнего саммита еще были голоса, что соглашение Нидерландами может быть не ратифицировано, может быть отозвана подпись и т.д., то сегодня после саммита мы получили четкую позицию, согласовали четкие подходы, Нидерланды идут на процесс ратификации", - заверил он.
Напомним, 24 ноября президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Европейский Союз ищет решение, которое позволит Нидерландам ратифицировать Соглашение о Евроассоциацией Украины.