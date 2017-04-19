К.Труханов обслуговуватиме українське "класико" "Динамо"-"Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Комітет арбітрів ФФУ оприлюднив призначення на матчі 26-го туру ліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київського "Динамо".
"На центральному поєдинку туру, в якому київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар", працюватиме бригада арбітрів на чолі з Костянтином Трухановим. Асистентами рефері виступатимуть Олександр Войтюк (Запоріжжя) і Олег Плужник (Харків), четвертий арбітр – Юрій Можаровський (Львів)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 41-річний харків’янин К.Труханов працює на матчах Прем’єр-ліги з 2012 року, у нинішньому сезоні має в своєму доробку десять матчів вищого вітчизняного дивізіону, в яких показав 50 попереджень , одного разу вилучав гравця з поля та призначив один пенальті.
Окрім того, при суддівстві К.Труханова у сезоні 2016-17 років "Шахтар" двічі перемагав, а "Динамо" в чотирьох зустрічах два рази виграло, одного разу зіграло в нічию і ще одного – поступилося.
Нагадаємо, що матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 21 квітня на столичному НСК "Олімпійський", початок – о 20:00.