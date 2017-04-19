К.Труханов будет обслуживать украинское "классико" "Динамо" - "Шахтер"

"На центральном поединке тура, в котором киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" будет работать бригада арбитров во главе с Константином Трухановым. Ассистентами рефери будут выступать Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков), четвертый арбитр - Юрий Можаровский (Львов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 41-летний харьковчанин К.Труханов работает на матчах Премьер-лиги с 2012 года, в нынешнем сезоне имеет в своем активе десять матчей высшего отечественного дивизиона, в которых показал 50 предупреждений, однажды удалял игрока с поля и назначил один пенальти.

Кроме того, при судействе К.Труханова в сезоне 2016-17 годов "Шахтер" дважды побеждал, а "Динамо" в четырех встречах два раза выиграло, однажды сыграло вничью и еще одного - уступило.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.