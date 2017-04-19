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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22535 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113441 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110556 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102799 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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К.Труханов будет обслуживать украинское "классико" "Динамо" - "Шахтер"

К.Труханов будет обслуживать украинское "классико" "Динамо" - "Шахтер"

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 • 12989 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Комитет арбитров ФФУ огласил назначения на матчи 26-го тура лиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского "Динамо".

"На центральном поединке тура, в котором киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" будет работать бригада арбитров во главе с Константином Трухановым. Ассистентами рефери будут выступать Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков), четвертый арбитр - Юрий Можаровский (Львов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 41-летний харьковчанин К.Труханов работает на матчах Премьер-лиги с 2012 года, в нынешнем сезоне имеет в своем активе десять матчей высшего отечественного дивизиона, в которых показал 50 предупреждений, однажды удалял игрока с поля и назначил один пенальти.

Кроме того, при судействе К.Труханова в сезоне 2016-17 годов "Шахтер" дважды побеждал, а "Динамо" в четырех встречах два раза выиграло, однажды сыграло вничью и еще одного - уступило.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.

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