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К.Роналдо знявся у різдвяному рекламному ролику за мотивом фільму “Сам вдома”

К.Роналдо знявся у різдвяному рекламному ролику за мотивом фільму “Сам вдома”

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Нападник збірної Португалії та мадридського “Реалу” Кріштіано Роналдо знявся в різдвяному рекламному ролику за мотивом фільму “Сам вдома”, передає УНН з посиланням на MEO.

Події розгортаються в родині Долореш (народився в родині Марії Долореш душ Сантуш Авейру - ред.), де вся сім’я їде на відпочинок, проте як у фільмі “Сам вдома”, проте забувають одного члена родини.

К.Роналду залишившись вдома наодинці розважається так сам як головний герой різдвяного фільму.

В головній ролі крім К.Роналду взяла участь його мама, — Марія Долореш.

Нагадаємо, нападник мадридського “Реал” та збірної Португалії Кріштіано Роналдо заявив, що планує продовжувати кар’єру як гравця, доки не виповниться 41 рік.

Українські Національні Новини

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