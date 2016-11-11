К.Роналдо знявся у різдвяному рекламному ролику за мотивом фільму “Сам вдома”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Нападник збірної Португалії та мадридського “Реалу” Кріштіано Роналдо знявся в різдвяному рекламному ролику за мотивом фільму “Сам вдома”, передає УНН з посиланням на MEO.
Події розгортаються в родині Долореш (народився в родині Марії Долореш душ Сантуш Авейру - ред.), де вся сім’я їде на відпочинок, проте як у фільмі “Сам вдома”, проте забувають одного члена родини.
К.Роналду залишившись вдома наодинці розважається так сам як головний герой різдвяного фільму.
В головній ролі крім К.Роналду взяла участь його мама, — Марія Долореш.
Нагадаємо, нападник мадридського “Реал” та збірної Португалії Кріштіано Роналдо заявив, що планує продовжувати кар’єру як гравця, доки не виповниться 41 рік.