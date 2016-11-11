К.Роналдо снялся в рождественском рекламном ролике по мотивам фильма "Один дома"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду снялся в рождественском рекламном ролике по мотивам фильма "Один дома", передает УНН со ссылкой на MEO.
События разворачиваются в семье Роналдо, где вся семья едет на отдых, однако как в фильме "Один дома", забывают одного члена семьи.
К.Роналду оставшись дома наедине развлекается так же как главный герой рождественского фильма.
В главной роли кроме К.Роналду приняла участие его мама, - Мария Долор.
Напомним, нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что планирует продолжать карьеру как игрок, пока не исполнится 41 год .