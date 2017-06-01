К.Фесенко у складі БК "Авелліно" здобув другу перемогу в 1/2 фіналу чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На домашньому майданчику “Авелліно” приймало баскетболістів “Венеції” у третій грі півфінальної серії чемпіонату Італії (Серія А), передає кореспондент УНН.
Капітан збірної України Кирило Фесенко отримав місце в стартовому складі і у першій чверті відзначився слем-данком, влучним кидком з-під кільця і блок-шотом, але “Венеція” пішла на перерву лідером — 22:20. У другому проміжку К.Фесенко провокував суперників на фоли і ставав на лінію штрафних, а також одного разу закинув м’яч з порушенням правил гравця “Венеції” (43:43).
Вирішальною у матчі стала третя чверть в якій баскетболісти “Авелліно” зуміли відірватися та мати перевагу над опонентом в районі +15 очок, що дозволило у підсумку розраховувати на перемогу — 96:83.
Таким чином рахунок в серії став 2:1 на користь “Авелліно”.
Додамо, що наступна баталія також пройде на домашньому паркеті “Авелліно”.