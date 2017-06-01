К.Фесенко в составе БК "Авеллино" одержал вторую победу в 1/2 финала чемпионата Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На домашней площадке “Авеллино” принимало баскетболистов “Венеции” в третьей игре полуфинальной серии чемпионата Италии (Серия А), передает корреспондент УНН.
Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко получил место в стартовом составе и в первой четверти отметился слэм-данком, точным броском из-под кольца и блок-шотом, но “Венеция” ушла на перерыв лидером — 22:20. Во втором промежутке К.Фесенко провоцировал соперников на фолы и становился на линию штрафных, а также однажды забросил мяч с нарушением правил игрока “Венеции” (43:43).
Решающей в матче стала третья четверть в которой баскетболисты “Авеллино” сумели оторваться и иметь преимущество над оппонентом в районе +15 очков, что позволило в итоге рассчитывать на победу — 96:83.
Таким образом счет в серии стал 2: 1 в пользу “Авеллино”.
Добавим, что следующая баталия также пройдет на домашнем паркете “Авеллино”.